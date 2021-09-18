В Азербайджане выявлены еще 2 042 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 224 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 042 случая заражения коронавирусом, 3 224 человека вылечились, 29 – скончались, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 470 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 430 717 человек вылечились, 6 280 – скончались, число активных больных составляет 33 988.
За последние сутки в стране проведены 15 666 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 731 381.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)
Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО)
Российские строительные компании смогут применить свои решения на освобожденных территориях Азербайджана
USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО)
Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО