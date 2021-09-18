Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)

Общество 18 сентября 2021 23:06 (UTC+04:00)
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Министерством культуры.

Как сообщает Trend, выступивший на мероприятии министр культуры Анар Керимов отметил значение фестиваля. “Наследие, оставленное нам Узеиром Гаджибейли, никогда не будет забыто. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, мы решили на этот раз провести фестиваль. Традиция проведения дня рождения великого композитора как праздника музыки была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Согласно Указу, подписанному общенациональным лидером в 1995 году по случаю 110-й годовщины со дня рождения Узеира Гаджибейли, ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки ".

Министр сказал, что Узеир Гаджибейли навечно вписал свое имя в историю азербайджанской музыки. Его неповторимое наследие послужило зарождению плеяды профессиональных композиторов в нашей стране.

“Мы всегда мечтали провести этот фестиваль в родном городе композитора – Шуше. Очень рады, что сегодня наш родной Карабах, наша Шуша свободны. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия даровала нам эту радость.

Сегодня мы также отмечаем этот фестиваль в Шуше. Мы уже организовывали в Шуше - нашей культурной столице музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» и Дни поэзии Вагифа. Со следующего года мы также проведем в Шуше большую часть Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли».

Говоря о своеобразии нынешнего фестиваля, министр культуры отметил, что на фестивале преобладает молодежь, которая желает реализовать свои идеи. Впервые в рамках фестиваля в этом году стартует новая программа под названием «Произведения Гаджибейли в исполнении молодых талантов», где молодежь получит шанс продемонстрировать себя на большой сцене. Новое поколение растет именно под влиянием музыки Узеира Гаджибейли.

Отметив, что у фестиваля насыщенная программа, министр сказал, что, наряду с художественными коллективами и солистами, на фестивале выступят и музыканты, приглашенные из США и Польши. В программе фестиваля запланированы мероприятия в Гяндже и Агдаме.

Затем слово было предоставлено музыке.

В первый день фестиваля выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и дирижер Рауф Абдуллаев). Прозвучали увертюра к опере Узеира Гаджибейли «Кероглу», симфонический мугам Фикрета Амирова «Шур» и концерт Арифа Меликова для фортепиано с оркестром.

Фестиваль продлится до 24 сентября.

Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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