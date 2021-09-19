В Азербайджане выявлены еще 1734 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 378 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 734 случая заражения коронавирусом, 3 378 человек вылечились, 25 – скончались, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 472 719 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 434 095 человек вылечились, 6 305 – скончались, число активных больных составляет 32 319.
За последние сутки в стране проведено 12 780 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 744 161.
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