БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 51 300 человек, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 474, вторую – 37 826.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 976 549.

При этом первую дозу вакцины получили 4 619 432, вторую – 3 357 117 человек.