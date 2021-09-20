Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей в Черногории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На международном турнире по художественной гимнастике в Черногории команда Азербайджана завоевала шесть наград – одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали, сообщает в понедельник Trend.

Азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде на турнире завоевала наибольшее количество наград. Она заняла первое место за упражнение с лентой. За композицию с булавами гимнастка удостоена серебряной медали, а бронзовых наград - за упражнение с обручем и в многоборье.

Также еще одну бронзовую медаль Сеидзаде завоевала вместе с Алиной Гезаловой в командном зачете. В свою очередь Гезалова заняла третье место за композицию с мячом.

Принявшая участие в турнире азербайджанская гимнастка Фахрия Алиева показала свой лучший результат в упражнении с мячом, заняв пятую позицию.

(Автор: Джани Бабаева)