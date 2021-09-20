Перед одной из станций метро в Баку функционирует передвижной пункт вакцинации (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Перед станцией метро "Эльмляр Академиясы" в Баку функционирует передвижной пункт вакцинации от коронавируса, сообщает в понедельник Trend.
В пункте, организованном в автобусе по инициативе ИВ Ясамальского района и TƏBİB, граждане могут пройти вакцинацию, привившись вакциной "Sinovac".
Напомним, что на 19 сентября общее количество примененных доз вакцины от коронавируса по стране составило 7 976 549, при этом первую дозу вакцины получили 4 619 432, вторую – 3 357 117 человек.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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