Перед одной из станций метро в Баку функционирует передвижной пункт вакцинации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед станцией метро "Эльмляр Академиясы" в Баку функционирует передвижной пункт вакцинации от коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

В пункте, организованном в автобусе по инициативе ИВ Ясамальского района и TƏBİB, граждане могут пройти вакцинацию, привившись вакциной "Sinovac".

Напомним, что на 19 сентября общее количество примененных доз вакцины от коронавируса по стране составило 7 976 549, при этом первую дозу вакцины получили 4 619 432, вторую – 3 357 117 человек.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)