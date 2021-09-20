Британская школа в Баку организовала консультационную сессию IGCSE для учеников 10 и 11 классов и родителей (ФОТО)

17 сентября Британская школа в Баку (BSB) организовала консультационную сессию IGCSE для родителей и учеников 10 и 11 классов. Целью сессии является предоставление широкой информации о важности Кембриджской программы IGCSE (International General Certificate of Secondary Education, Аттестат о среднем образовании) и будущих возможностях, которые будут доступны в BSB для студентов после завершения IGCSE.

Директор средней школы BSB Самра Валиева начала сессию с теплого приветствия всех присутствующих.

Первую половину консультационной сессии представила г-жа Паллави Таплиял, учитель экономики и бизнеса в BSB, а вторую половину - г-жа Тришна Кимтани, академический менеджер NCUK, Баку, и преподаватель экономики, бизнеса и бухгалтерского учета в BSB.

Во время сессии г-жа Паллави Таплиял подробно рассказала о Кембриджской программе IGCSE, основных преимуществах выбора этой программы.

Как она отметила, IGCSE - это аббревиатура от International General Certificate of Secondary Education, всемирного международного сертификата, который выдается в средней школе непосредственно перед переходом к доуниверситетскому обучению или продвинутому уровню.

«IGCSE - один из самых выдающихся экзаменов в мире сегодня; устанавливаются стандарты оценки, достижений и признания, которые принимаются международными университетами, образовательными учреждениями и работодателями по всему миру. IGCSE - один из самых популярных международных сертификатов для подростков от 14 до 16 лет. Он признан ведущими университетами и работодателями по всему миру и является международным залогом прогресса и успеха», - сказала она.

Во время своей презентации г-жа Тришна Кимтани объяснила возможности, которые доступны в BSB после завершения программы IGCSE.

По ее словам, студенты Британской школы в Баку имеют возможность пройти обучение в рамках International Foundation Year (в течение одного года) в своей стране и поступить во всемирно известные университеты. Г-жа Тришна Кимтани также проинформировала родителей о процедуре, которой следует Британская школа в Баку после программы IGCSE.

«После завершения этих экзаменов студенты смогут продвигаться по трем различным программам:

Cambridge AS & A-Level, Pre-U и International Foundation Year (NCUK). A-Level - это программа, разделенная на две части, одна часть изучается каждый год с широким спектром вариантов предметов, где учащиеся могут выбрать до трех предметов, которые нужно завершить за два года. Программа Pre-U предназначена для студентов, готовящихся к поступлению в университеты Америки, Европы, Турции и Азербайджана. Она предлагает студенту возможность подготовиться к экзаменам IELTS и SAT. International Foundation Year (NCUK) - это годичная ускоренная базовая программа для тех, кто готовится к успешному поступлению и получению степени бакалавра в ведущих университетах мира», - сказала она.

Г-жа Тришна Кимтани отметила, что в конечном итоге квалификация студентов старших курсов BSB может открыть двери в университеты по всему миру, от Великобритании до Германии, от Канады до США, Нидерландов. По ее словам, в Азербайджане, квалификация Кембриджа признана и приветствуется повсеместно.

Сессия завершилась благодарственным письмом родителей. Организаторы консультационной сессии IGCSE выразили надежду, что все родители, участвовавшие в мероприятии, были довольны информацией, предоставленной во время сессии.