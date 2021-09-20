Весь Карабахский регион, в том числе город Шуша, станет зоной «зеленой энергии» - спецпредставитель Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Весь Карабахский регион, в том числе и город Шуша, станет зоной «зеленой энергии».

Об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, работы по строительству, восстановлению и реконструкции в Шуше продолжаются на протяжении около 10 месяцев.

В первую очередь началась реализация проектов по восстановлению городской инфраструктуры, отметил Керимов.

Спецпредставитель Президента отметил, что в числе инфраструктурных проектов особое значение имеют те, что связаны с электроснабжением города.

«Уже полностью функционирует подстанция напряжением 110/35/10 киловольт. Согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджана началось строительство системы теплоснабжения города Шуша. До конца этого года будут построены семь котельных, большая часть которых будет работать на электричестве. Весь Карабахский регион, в том числе и город Шуша, станет зоной «зеленой энергии», и мы максимально постараемся использовать устойчивую энергетику», - сказал Керимов.

Он также сообщил, что принимаются меры по водоснабжению города Шуша.

«Совместно с ОАО «Азерсу» мы начали восстанавливать большую часть линий, проложенных в город от источников воды. Эти линии не ремонтировались с 1970-1980 годов. Армянские агрессоры за 30 лет вывели их из строя», - сказал Керимов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)