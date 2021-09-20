В Азербайджане от COVID-19 в среднем вакцинировано до 90% работников сферы образования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса, и на сегодняшний день вакцину получили в среднем 86 процентов работников сферы образования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

По Баку этот показатель составляет 88, Сумгайыту – 92, Гяндже – 94, Абшеронскому району – 89, Ярдымлинскому району - 97, по Нафталану – 96, Ширванскому, Газахскому и Тертерскому районам – 95 процентов (по каждому).

Также вакцинировано 92 процента работников внешкольных учебных заведений, 80 процентов - вузов и колледжей, 92 процента - заведений профобразования.

Кроме того, один процент работников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также два процента работников внешкольных учебных заведений имеют сертификат иммунитета.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)