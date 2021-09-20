В Азербайджане выявлено еще 740 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 442 человека (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 740 случаев заражения коронавирусом, 2 442 человека вылечились, 22 – скончались, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 473 459 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 436 537 человек вылечились, 6 327 – скончались, число активных больных составляет 30 595.
За последние сутки в стране проведены 7 103 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 751 264.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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