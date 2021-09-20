В Азербайджане выявлено еще 740 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 442 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 740 случаев заражения коронавирусом, 2 442 человека вылечились, 22 – скончались, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 473 459 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 436 537 человек вылечились, 6 327 – скончались, число активных больных составляет 30 595.

За последние сутки в стране проведены 7 103 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 751 264.

(Перевод: Турал Гараджаев)