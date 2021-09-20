Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 025 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 410, вторую – 615.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 977 574.
При этом первую дозу вакцины получили 4 619 842, вторую – 3 357 732 человека.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями
В минобразования Азербайджана прокомментировали вопрос пропуска родителей в школу только при наличии COVID-паспорта
Весь Карабахский регион, в том числе город Шуша, станет зоной «зеленой энергии» - спецпредставитель Президента Азербайджана
Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство
Британская школа в Баку организовала консультационную сессию IGCSE для учеников 10 и 11 классов и родителей (ФОТО)