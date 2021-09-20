Международный центр Низами Гянджеви проводит 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви проводит 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?», передает Trend.
В список сегодняшних докладчиков входят: сопредседатель NGIC, Президент Латвии в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга; сопредседатель NGIC, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах Исмаил Серагельдин; президент Центра по правам человека Роберта Ф. Кеннеди Керри Кеннеди; заместитель Генерального секретаря, Высокий представитель Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC) Мигель Анхель Моратинос; Посол доброй воли ЮНЕСКО, член BoT NGIC Марианна В. Вардинояннис; депутат парламента Азербайджана Севиль Микаилова.
В рамках мероприятия состоится вручение Международной премии имени Низами Гянджеви 2021 года.