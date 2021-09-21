В Агдаме мирный житель подорвался на мине

Общество 21 сентября 2021 00:57 (UTC+04:00)
В Агдаме мирный житель подорвался на мине

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме на мине подорвался мирный житель.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, житель Губадлинского района Зафар Агаев упал в шахту при управлении экскаватором.

Будучи раненым Агаев был госпитализирован в центральную больницу Бардинского района.

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