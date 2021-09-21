В новом учебном году в школы Азербайджана пойдут около 1,6 млн человек

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в общеобразовательных школах Азербайджана будут обучаться, как ожидается, 1 589 829 человек, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минобразования.

В первый класс пойдут 158 608 человек, в IX классах будут учиться 132 881, XI - 91 538 человек.

В дошкольных группах общеобразовательных школ Азербайджана предусматривается обучение 117 176 детей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)