Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, днем местами прогнозируются кратковременные дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 26-28, в Баку ночью - 20-22, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра вечером в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 30-34, в горах ночью - 11-16, днем - 16-21 градус тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)