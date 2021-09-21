В Азербайджане началось издание учебников по профобразованию на 2021-22 учебный год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось издание учебников по профобразованию на 2021-2022 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Согласно информации, для инженерно-педагогического состава, а также учащихся планируется издать 116 тысяч учебных пособий в 32 наименованиях, а также 213 350 учебных пособий в 207 наименованиях - по модулям специализации.

На первоначальном этапе завершено издание 265 050 учебных пособий, на следующем этапе планируется издать 64 300 учебных пособий.

Учебники, издаваемые по модулям специализации, в основном охватывают туристическую, сельскохозяйственную, промышленную и автомобильную сферы.

Также с нового учебного года планируется издание учебников по таким специальностям, как «виноградарство и мастер-винодел», «пчеловодство», «мебельщик промышленного направления» и др.

Отметим, что с 2020-2021 учебного года впервые началось издание учебников по ступени профобразования. Для учебных заведений в сфере профобразования в 2020-2021 учебном году были изданы 184 067 учебных пособий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)