В Баку в приложении Uber Azerbaijan запустилась услуга Delivery (ФОТО)

Сегодня международная технологическая компания Uber, создатель одноименного онлайн-сервиса для заказа поездок, запустила новую услугу доставки – Delivery.

Оплатить услугу можно наличными или картой, привязанной в приложении. Минимальная стоимость услуги составляет 2 маната — в неё входят первые 5 минут и 3,5 километра поездки. Например, доставка от торгового центра 28 Mall до метро Нариман Нариманов обойдется примерно в 2,5 маната.

Мушвиг Гасанов, представитель Uber в Азербайджане, прокомментировал запуск: «Новая услуга должна помочь жителям Баку быстрее решать повседневные задачи. С ней можно отправить как вещи близким, так и документы бизнес-партнерам или заказы клиентам. Важно, что мы стремимся сделать её доступной для пользователей и одновременно предложить водителям партнёров сервиса больше заказов».

Чтобы отправить вещи, пользователю следует сначала их упаковать, отнести к машине и передать авто-курьеру. Важно, что посылка не должна быть тяжелее 20 килограммов. Когда автомобиль подъезжает, получатель должен выйти, чтобы забрать вещи. В онлайн-сервисе также предусмотрена опция «От двери до двери» за доплату в 2 маната, и авто-курьер заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса.

Выбрав Delivery в приложении Uber Azerbaijan, пользователь указывает адреса и контактные телефоны и отправителя, и получателя. Также доступна функция «Поделиться поездкой». С её помощью создается ссылка, перейдя по которой, получатель сможет следить за движением автомобиля по маршруту.

Об Uber:

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Миссия Uber – сделать передвижение по городу таким же простым, надежным и доступным для всех жителей, как водопровод.

Фотографии автомобиля и снимки экрана приложения Uber: