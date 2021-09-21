В Азербайджане выявлено еще 1 594 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 543 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 594 случая заражения коронавирусом, 2 543 человека вылечились, 26 – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 475 053 случая заражения коронавирусной инфекцией, 439 080 человек вылечились, 6 353 – скончались, число активных больных составляет 29 620.
За последние сутки в стране проведено 13 583 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 764 847.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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