Первый день занятий в начальных классах школ Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане открылись школы, и сегодня первый день занятий в I-IV классах, сообщает в среду Trend.

Представляем вниманию фотокадры, снятые в первый день учебного года в начальных классах школ.

Отметим, что 29 сентября начнутся занятия в V-XI классах школ.

В новом учебном году в первый класс пошли 158 608 человек.

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных школах Азербайджана будут учиться в целом 1 589 829 человек.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Фотограф: Заур Мустафаев)