Первый день занятий в начальных классах школ Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане открылись школы, и сегодня первый день занятий в I-IV классах, сообщает в среду Trend.
Представляем вниманию фотокадры, снятые в первый день учебного года в начальных классах школ.
Отметим, что 29 сентября начнутся занятия в V-XI классах школ.
В новом учебном году в первый класс пошли 158 608 человек.
В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных школах Азербайджана будут учиться в целом 1 589 829 человек.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Фотограф: Заур Мустафаев)
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