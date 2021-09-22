Кабмин Азербайджана о приостановлении или возобновлении занятий в отдельных классах в период режима особого карантина

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане решение о приостановлении или возобновлении учебного и учебно-воспитательного процесса, проводимого очно в отдельных классах (группах) учебных заведений, принимается в период режима особого карантина самим учебным заведением на основании заключения центров гигиены и эпидемиологии минздрава с информированием министерства образования, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Это указано в новом пункте, включенном в постановление Кабмина «Об утверждении «Временных правил организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане» в период режима особого карантина».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)