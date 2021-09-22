Кабмин Азербайджана об учебных заведениях, где не требуется вакцинация 80% работников

Общество 22 сентября 2021 10:45 (UTC+04:00)
Кабмин Азербайджана об учебных заведениях, где не требуется вакцинация 80% работников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане минимум 80% работников образовательных учреждений должны иметь COVID-паспорт (сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат иммунитета), однако это не относится к учебным заведениям, где обучается меньше 200 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Это отражено в изменении, внесенном в постановление Кабмина «Об утверждении «Временных правил организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане» в период режима особого карантина».

Согласно постановлению, все лица старше 18 лет, обучающиеся в вузах и колледжах, должны иметь COVID-паспорт (сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат иммунитета).

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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