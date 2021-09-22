Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами прогнозируется дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 24-26 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75, днем - 45-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, ночью и утром в отдельных местах ливни, возможен град. Утром в горах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 25-29 градусов тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)