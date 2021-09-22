В Азербайджане выявлено еще 1 356 случаев заражения коронавирусом, вылечился 2 651 человек (версия 2)

Общество 22 сентября 2021 20:53 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:40)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 356 случаев заражения коронавирусом, 2 651 человек вылечился, 17 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 476 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 441 731 человек вылечился, 6 370 – скончались, число активных больных составляет 28 308.

За последние сутки в стране проведено 13 546 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 778 393.

(Перевод: Турал Гараджаев)

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