Присоединяйтесь к кампании #KarabakhChallenge Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)

Славная победа Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне положила конец длительной оккупации Карабаха.

С освобождением наших земель стало очевидно, насколько колоссален масштаб разрушений, совершенных агрессором.

Теперь для успешного восстановления Карабаха в кратчайшие сроки очень важно объединить как ресурсы государства, так и нашего общества и азербайджанской диаспоры, проживающей за рубежом.

Сегодня каждый из нас может внести свой посильный вклад в возрождение освобожденных территорий. Для этого достаточно сделать пожертвование, присоединившись к кампании #KarabakhChallenge, запущенной Фондом Возрождения Карабаха –структурой, созданной Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Присоединившиеся к кампании могут также пригласить к участию друзей и близких, разместив в соцсетях короткое видеообращение с хэштегами #KarabakhChallenge и #QarabağÜçünİanəEt.

Отметим, что всем донорам, сделавшим пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха на официальном сайте, предоставляется специальный «Сертификат о пожертвовании».

Присоединившиеся к кампании могут также поделиться им в соцсетях.

Как присоединиться к кампании:

1. Пройдите по ссылке https://qdf.gov.az/iane-et/ на сайт Фонда;

2. Сделайте пожертвование в Фонд, выбрав соответствующую сумму по своему усмотрению;

* На этом этапе вы можете выбрать, будет ли сумма пожертвования указана в сертификате или нет.

3. Получите сертификат, нажав кнопку «Получить сертификат о пожертвовании».

4. Поделитесь сертификатом в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter и др.).

* При размещении поста не забудьте использовать хэштеги #KarabakhChallenge и #QarabağÜçünİanəEt.

С видеоинструкцией можно ознакомиться здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=bz4jv_ciO2Q

ПРИМЕЧАНИЕ: Путем сканирования уникального QR-кода, отображаемого на каждом сертификате, можно проверить его подлинность.

Заранее выражаем вам благодарность за участие в кампании по выполнению важной миссии по восстановлению наших освобожденных земель.

Давайте все вместе возродим Карабах как можно скорее!