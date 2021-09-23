В Азербайджане выявлено еще 1 178 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 322 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 178 случаев заражения коронавирусом, 2 322 человека вылечились, 24 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 477 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 444 053 человека вылечились, 6 394 – скончались, число активных больных составляет 27 140.

За последние сутки в стране проведен 12 331 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 790 724.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)