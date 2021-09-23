МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в обращении сообщается, что согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, на территории страны до утра 25 сентября ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный ветер, местами пройдут грозовые дожди, кое-где интенсивного характера, выпадет град, в реках поднимется уровень воды, а в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели.

В связи с этим МЧС призывает население соблюдать правила безопасности в условиях ухудшения погодных условий.

Так, в связи с вероятностью кратковременных паводков и селей в горных реках рекомендуется держаться подальше от территорий, на которых возможны эти явления, а при попадании в такую ситуацию следует незамедлительно подняться на близлежащую возвышенность.

Чтобы защититься от попадания молнии, рекомендуется во время грозы отключить электрические приборы, не говорить по телефону (мобильный, стационарный, таксофон), держаться подальше от линий электропередачи, не стоять под высокими деревья, при движении в автомобиле держать стекла поднятыми.

Во избежание опасностей, вызванных сильным ветром, рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Поскольку сильный ветер затрудняет тушение пожаров, следует серьезно соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае опасности звонить по телефону 112.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)