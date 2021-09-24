Ученые Тюркского мира в UNEC

БАКУ/Trend/ - 27-29 сентября при поддержке Фонда исследований Тюркского мира в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоится XIX Международная конференция социальных наук Тюркского мира.

В конференции примут участие ряд официальных турецких лиц в области науки и образования, ректоры ведущих университетов и известные ученые Турции.

Перед открытием конференции будет посещена могила Общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллея шехидов, а также состоится открытие нового Мемориального комплекса, возвышенного в UNEC в честь памяти выпускников и студентов-шехидов.

На 3-дневной конференции будут проведены широкие обсуждения, выдвинуты предложения по вопросам развития образования между государствами Тюркского мира в постковидский период, новые возможности сотрудничества, а также экономическое влияние победы в Карабахе для стран Тюркского мира.

28 сентября ожидается визит иностранных гостей в город Агдам.