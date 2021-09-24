Синоптики предупредили о нестабильной погоде в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В ночь с 25 на 26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами проливные. К утру 26 сентября скорость северо-западного ветра достигнет 15-20, в порывах - 23-25, местами - 28-30 метров в секунду, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.
В регионах Азербайджана до утра 26 сентября прогнозируется нестабильная погода, грозовые дожди, местами ливни, град.
Скорость западного ветра будет достигать 15-20, в порывах - 25 метров в секунду. В долине Куры скорость ветра достигнет 30 метров в секунду.
Ожидается повышение уровня воды в реках.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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