Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды для лиц, которые собираются путешествовать в выходные дни, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Так, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром в отдельных местах прогнозируется дождь, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем 21-23 градуса тепла.

В воскресенье временами ожидается дождь, местами интенсивного характера. Днем дождь постепенно прекратится. Умеренный северо-западный ветер утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-18, днем 19-21 градус тепла.

В некоторых регионах Азербайджана в субботу ожидаются грозовые дожди, местами интенсивного и ливневого характера, возможен град. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 21-25 градусов, в горах – ночью 5-9, днем 10-15 градусов тепла.

В воскресенье ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах интенсивного и ливневого характера, прогнозируется град с вероятным переходом в мокрый снег в высокогорных территориях, который днем постепенно прекратится. Утром в горах будет туман, западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем 22-26 градусов, в горах – ночью 5-9, днем 11-16 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)