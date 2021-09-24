В Азербайджане выявлено еще 1 128 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 590 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 128 случаев заражения коронавирусом, 2 590 человек вылечились, 21 – скончался, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 478 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 446 643 человека вылечились, 6 415 – скончались, число активных больных составляет 25 657.

За последние сутки в стране проведено 11 505 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 802 229.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)