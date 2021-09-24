БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 62 588 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 14 816, вторую – 43 440.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 227 729.

При этом первую дозу препарата получили 4 683 453, вторую – 3 544 276 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)