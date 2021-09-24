В Азербайджане более 400 учителей трудоустроены по срочному договору

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 426 учителей трудоустроены по срочному трудовому договору по итогам конкурса по приему на работу, прошедшего со второго по 24 сентября, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

До 18:00 28 сентября они должны представить необходимые документы в местное управление образования.

Планируется провести в течение учебного года конкурс по трудоустройству этих учителей на постоянной основе.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)