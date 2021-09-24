Представители стран-членов ТМТМ посетили корабль-музей «Сураханы» (ФОТО)

Участники заседания проводившейся в Баку Президиума Объединения юридических лиц «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут», а также общего собрания организации посетили корабль-музей «Сураханы» ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO).

Встретив руководителей и представителей портовых администраций, железнодорожных, судовых и транспортно-логистических компаний из Азербайджана, Турции, Казахстана, Грузии, Украины и Польши председатель ASCO Рауф Валиев отметил, что рад приветствовать их в первом музее танкере в мире – корабле-музее «Сураханы».

Председатель предоставил гостям обширную информацию о музее. Он отметил, что для превращения танкера «Сураханы» в музей был использован опыт таких стран, как Великобритания, Нидерланды, Турция, обладающих традициями судоходства. Для того, чтобы корабль-музей соответствовал международным стандартам, было построено сотрудничество с более чем 100 влиятельными зарубежными и местными компаниями.

Затем гости познакомились с экспозиционными залами, отражающими историю и традиции Азербайджана и мирового судоходства. Наравне с экспонатами музея, интерес гостей вызвал необычная структура залов и инновационные новинки, примененные в музее.

Участники собрания были рады посетить первый в мире танкер-музей и поделились своими впечатлениями в памятной книге музея.

Представителям ТМТМ были вручены публикации музея и сувенир.