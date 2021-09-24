В Азербайджане общественный транспорт возобновит работу по выходным дням

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане общественный транспорт, в том числе метрополитен Баку, возобновят работу по выходным дням, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В сообщении Оперативного штаба говорится, что с первого октября отменяется ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)