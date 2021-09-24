Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана принял решение о смягчении карантинного режима (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С учетом роста числа вакцинированных граждан в стране, а также неуклонного снижения динамики инфицированных, принято решение о применении очередного этапа мер смягчения в рамках особого карантинного режима, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно решению Оперативного штаба, с первого октября 2021 года отменяется ограничение на работу общественного транспорта, включая деятельность в выходные дни.

Помимо этого, с первого октября 2021 года возобновляют работу следующие сферы деятельности и услуг:

– центры отдыха и развлечений (включая клубы), детские развлекательные центры;

– культурные объекты, с условием заполнения не более 50% от общей вместимости (включая концертные залы), кинотеатры, театры;

– детские и другие развлекательные центры при крупных ТЦ, включая кинотеатры с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.

Объекты, деятельность которых разрешается, могут работать до 00:00, и услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях этих объектов, лица старше 18 лет могут пользоваться только при наличии COVID-паспорта или сертификатов (о противопоказании к вакцинации или об иммунитете).

Не менее 80% работников этих сфер деятельности должны иметь COVID-паспорт или соответствующие сертификаты.

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) между городами и районами, кроме Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, у лиц старше 18 лет с первого октября будет требоваться сертификат о вакцинации первой дозой, а с первого ноября – сертификат о вакцинации второй дозой или сертификат иммунитета от COVID-19.

Верификация COVID-паспортов будет осуществляться через специальное мобильное приложение Check App, которое разработано Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и с первого сентября используется везде, где требуется COVID-паспорт.

Соответствующие контрольные меры для обеспечения выполнения таких общих требований, как использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук, будут продолжены. При выявлении нарушений физические и юридические лица будут привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

Прямую ответственность за нарушения в организации и проведении процесса верификации паспорта COVID-19 в сферах, где требуется этот документ, несет владелец заведения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)