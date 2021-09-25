В Азербайджане по программе оплачиваемых общественных работ трудоустроены более 50 тыс. человек

Общество 25 сентября 2021 14:08 (UTC+04:00)
В Азербайджане по программе оплачиваемых общественных работ трудоустроены более 50 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по программе оплачиваемых общественных работ трудоустроены 56 тысяч человек. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

По его словам, эта программа играет важную роль в оперативном решении вопросов занятости.

Министр отметил, что программа оплачиваемых общественных работ расширяется в рамках проектов, реализуемых совместно с другими госструктурами.

Бабаев также подчеркнул важность создания портала общественных работ.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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