МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства, в обращении отмечается, что по прогнозам Национальной службы гидрометеорологии нестабильная погода в Азербайджане сохранится до второй половины дня 26 сентября. На территории страны местами ожидаются грозовые дожди, ливни, град, порывистый ветер.

В связи с этим МЧС призывает население соблюдать правила безопасности в условиях ухудшения погодных условий.

Так, в связи с возможностью возникновения паводков и селей рекомендуется не находиться на территориях, на которых они могут произойти.

Чтобы избежать удара молнии во время грозы, рекомендуется отключить все электрические приборы, не пользоваться мобильным и стационарным телефоном, не находиться вблизи ЛЭП и высоких деревьев.

При сильном ветре необходимо держаться подальше от легких и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под опорами ЛЭП и высокими деревьями.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)