В Азербайджане выявлено еще 1 029 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 680 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 029 случаев заражения коронавирусом, 2 680 человек вылечились, 24 – скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 480 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, 451 727 человек вылечились, 6 457 – скончались, число активных больных составляет 22 659.
За прошедшие сутки в стране проведен 9 151 тест на COVID-19, а за весь период пандемии – 4 823 654 теста.
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