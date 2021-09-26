В Азербайджане выявлено еще 1 029 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 680 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 029 случаев заражения коронавирусом, 2 680 человек вылечились, 24 – скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 480 843 случая заражения коронавирусной инфекцией, 451 727 человек вылечились, 6 457 – скончались, число активных больных составляет 22 659.

За прошедшие сутки в стране проведен 9 151 тест на COVID-19, а за весь период пандемии – 4 823 654 теста.