Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 56 355 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 654, вторую – 42 701.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 349 945.
При этом первую дозу препарата получили 4 713 750, вторую – 3 636 195 человек.
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