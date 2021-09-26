БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 56 355 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 654, вторую – 42 701.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 349 945.

При этом первую дозу препарата получили 4 713 750, вторую – 3 636 195 человек.