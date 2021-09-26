Истребитель ВВС Азербайджана выполнил очередной показательный полет на фестивале Технофест-2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередной показательный полет истребителя ВВС Азербайджана был продемонстрирован в последний день фестиваля Технофест-2021 в турецком Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, перед вылетом была почтена память азербайджанских военнослужащих, погибших во время Отечественной войны, был поднят флаг Азербайджанской Республики.

«Показательный полет нашего военного летчика с фигурами высшего пилотажа в небе Стамбула привлек внимание гостей, наблюдавших за авиашоу», – сказали в министерстве.

Отметим, что в четвертый год проведения фестиваля авиации, космоса и технологий «Технофест-2021» в международном аэропорту Ататюрк два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в разные дни выполнили показательные полеты.