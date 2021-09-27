В Худавенгском монастыре в Кяльбаджарском районе Азербайджана почтили память шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В монастырском комплексе «Худавенг» в освобожденном от армянской оккупации Кяльбаджарском районе Азербайджана прошла церемония, посвященная отмечаемому 27 сентября Дню памяти, сообщает в понедельник Trend.

В связи с Днем памяти были организованы поездки в монастырский комплекс «Худавенг» членов Албано-удинской христианской общины, представителей общественности и медиа.

Представители общины совершили в монастыре религиозные обряды, вознесли молитвы за упокой душ шехидов.

«Удины долгое время не могли посетить этот монастырь. Впервые мы пришли сюда после освобождения азербайджанской армией от оккупации земель страны 6 декабря прошлого года. В связи с этим выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву, так как именно он является основоположником этого мультикультурального общества, сформировавшегося в нашей стране. Под его руководством все народы в Азербайджане сосуществуют как братья. Мы помолились за души шехидов, а также за то, чтобы Всевышний ниспослал скорейшего исцеления раненым военнослужащим. Да хранит Всевышний наше государство и армию», - сказал зампредседателя Албано-удинской христианской общины Рафик Данакари.

(Перевод: Кямаля Сеидова)