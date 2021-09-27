По случаю Дня памяти корабли ВМФ Азербайджана произвели залповый огонь в Бакинской бухте

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся мероприятия по случаю годовщины 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября минувшего года и увенчавшейся блистательной победой азербайджанской армии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти, была почтена память павших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В знак почтения памяти шехидов 27 сентября в Бакинской бухте, напротив Парка военных трофеев, из артиллерийских установок кораблей ВМФ было произведено три залповых огня.

(Перевод: Кямаля Сеидова)