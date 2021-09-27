Завтра в Баку местами будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, местами прогнозируется дождь, северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем - 20-22, в Баку ночью - 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в северных и восточных районах - ливни, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 20-25, в горах ночью - 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)