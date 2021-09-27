Гордимся нашими детьми и Победой Азербайджана - родители шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Гордимся тем, что воспитали детей, которые стали шехидами во время освобождения оккупированных азербайджанских территорий. Гордимся нашими детьми и Победой Азербайджана.

Об этом сказали Trend родители шехидов в День памяти - 27 сентября.

По их словам, во время Отечественной войны азербайджанский народ сплотился в единый кулак и нанес по противнику сокрушительный удар.

В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти. Отметим, что соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев второго декабря 2020 года.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев Редактор: Константин Шапиро)