Гимнастическая семья чтит память шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастическая семья с глубоким уважением чтит память шехидов - солдат и офицеров, отдавших свои жизни за Родину во время 44-дневной Отечественной войны, а также невинных жертв войны, сообщает Trend.

Гимнастическая семья минутой молчания почтила память погибших героев.

В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти. Отметим, что соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев второго декабря 2020 года.