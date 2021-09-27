В Хачмазе почтена светлая память шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября, в День памяти, в Хачмазском районе была почтена светлая память шехидов, сообщает в понедельник Trend.

Мероприятия в Хачмазском районе, приуроченные ко Дню памяти, начались в строящемся парке Победы. Глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, депутат Севиль Микаилова, руководители местных правоохранительных органов, члены семей шехидов и ветераны Карабахской войны посадили деревья на имя каждого шехида.

В ходе искренней беседы с членами семей шехидов глава ИВ рассказал о героизме солдат и офицеров славной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне.

Затем мероприятие было продолжено на Аллее шехидов.

Глава ИВ возложил венок к «Вечному огню», посетил бюст Национального героя Азербайджана Явера Шахбазова. К мемориальным табло всех шехидов – уроженцев Хачмаза были возложены цветы.

Во время встречи с руководством района члены семей шехидов выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, проявляемую к семьям шехидов и ветеранам.

В 12:00 память шехидов была почтена минутой молчания.

Отметим, что в знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, всех шехидов, героически сражавшихся во время 44-дневной Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны и водрузивших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)