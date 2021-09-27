В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 289 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 289 человек.

Как передает Trend, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от этого вируса возросло до 119629 человек.

За прошедшие сутки коронавирусом в стране заразились 14470 человек. Число инфицированных этим вирусом достигло 5 547 990, состояние 6 209 человек оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровело 4 966 098 человек, сделано более 31,8 миллиона тестов на выявление вируса.

Всего в Иране использовано 51,9 миллиона доз вакцины. Первой дозой привито 36,3 миллиона, второй – 15,6 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)