В послевоенный период в Азербайджане соцподдержка охватила около 30 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанская армия около года назад одержала большую победу, проведя успешные военные действия в ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны, и положила конец продолжавшейся около 30 лет оккупации наших земель.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в послевоенный период по поручению главы государства ведомство проводит масштабные мероприятия по социальной поддержке членов семей и ветеранов Отечественной войны, а также лиц, пострадавших от армянского террора.

В рамках этих мер было назначено 15 700 социальных выплат (ежемесячная Президентская пенсия, пособия) 7 900 членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны. Более 2 000 ветеранов Отечественной войны назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности и соответствующие социальные выплаты.

В послевоенный период, как было и до этого, обеспечено значительное повышение социальных выплат семьям шехидов и инвалидам войны. Согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря 2020 года, размер ежемесячной Президентской пенсии для семей шехидов был увеличен с 300 до 500 манатов, для лиц с инвалидностью первой группы в связи с защитой территориальной целостности страны – с 250 до 400 манатов, второй группы – с 230 до 350 манатов, третьей группы – с 210 до 300 манатов, для Национальных героев – с 1500 до 1800 манатов. Наряду с этим для лиц, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", учреждена ежемесячная Президентская пенсия в размере 2 000 манатов.

Кроме того, в послевоенный период расширилась программа обеспечения семей шехидов и инвалидов войны квартирами и частным жильем. Распоряжением Президента Азербайджана от 25 января 2021 года предусмотрено поэтапно предоставить в течение пяти лет 11 000 квартир и частных домов лицам, принятым с первого января 2014 года по первое января 2020 года на учет в качестве нуждающихся в жилплощади и признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, а также членов семей шехидов и инвалидов Отечественной войны. В 2021 году планируется предоставить около 3 000 квартир и частных домов (в пять раз больше, чем в 2018 году), из которых уже предоставлено более 1 600 квартир. Всего за прошедший период квартирами и частными домами были обеспечены около 11 000 семей шехидов и инвалидов войны. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 августа 2021 года также начато обеспечение жильем Героев Отечественной войны и их семей. В рамках программы предоставления автомобилей инвалидам войны в этом году передано еще около 150 автомобилей, а за прошедший период – в целом около 7 350 автомобилей.

В послевоенный период до 10 000 лиц из числа членов примерно 3 000 семей шехидов, ветеранов Отечественной войны, включая жертв армянского террора, оказана социально-психологическая поддержка, 1 500 ветеранов были предоставлены реабилитационные услуги в соответствующих учреждениях министерства.

В качестве одной из важных мер поддержки в послевоенный период 142 военнослужащих были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. Ветеранам с ампутированными верхними конечностями в ближайшие дни также будут предоставлены протезы последнего поколения. Кроме того, за этот период 1 200 инвалидов, пострадавшим во время обеих Карабахских войн, было предоставлено 8 830 реабилитационных средств, а 770 человек, в основном ветераны, получили моторизованные инвалидные коляски.

В послевоенный период 5 320 человек, в том числе члены семей шехидов, ветераны войны и жертвы армянского террора, были привлечены к программе самозанятости, а 530 человек – к оплачиваемым общественным работам, 1 310 лицам было дано направление для обеспечения работой. К «Марафону трудоустройства», стартовавшему 10 июня этого года в целях поддержки трудоустройства членов семей шехидов и раненых ветеранов, уже присоединились 518 работодателей, которые предложили 2 641 вакансию, в рамках проекта были трудоустроены 765 членов семей шехидов и ветеранов.

В рамках поддержки членов семей шехидов и инвалидов на сегодня в Единых координационных центрах, где семьям шехидов и участникам войны посредством «единого окна» оказывается 26 видов услуг по семи госструктурам, оказаны услуги свыше 900 лицам.

Также проделана работа по оказанию единовременной материальной помощи, оказанию продовольственной поддержки. В целом, за послевоенный период меры социальной поддержки в общей сложности охватили около 30 000 человек, включая членов семей шехидов, ветеранов и жертв армянского террора, были оказаны услуги по 37 000 направлений.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)