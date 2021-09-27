В Азербайджане выявлено еще 558 случаев заражения коронавирусом, вылечился 1 241 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 558 случаев заражения коронавирусом, 1 241 человек вылечился, 19 – скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен 481 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 452 968 человек вылечились, 6 476 – скончались, число активных больных составляет 21 957.

За последние сутки в стране проведено 6 684 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 830 338.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)